'ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ನಿಗೂಢ ಸಂಸ್ಥೆ': ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ

2025ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 384 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

SUNIL KUMAR ON KPSC
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 2:12 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನವಿದೆ.‌ ಇದು ನಿಗೂಢವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಗೂಢ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮ‌ 69ರಡಿ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಯುವಕನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲೆಂಬುದು ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ?. ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದರೂ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೇಮಕವಾದವರನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2004ರಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಗೆ 4 ಜನ‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದಾ?. ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆನಾ?. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆನಾ?. ಮೇ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 384 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 11 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 5/5/2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ವಿತರಿಸುವಾಗ ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲದ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌ ಆದರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಏನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆರೋಪ ಬರುವಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಈವರೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಅನುಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತರಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ 2013ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಹೋಟ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ-ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಹುಡುಗರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೌಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಬಹದೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು?. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತೆ, ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚೆ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು.‌ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವನಾ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಹೆಗ್ಗಣಗಳೇ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ-ಅಶೋಕ್: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 6-8 ಮಂದಿ‌ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ 18 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?. ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ರೀತಿ ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಇದೆ. ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

