ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಟಿಕೆ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : October 14, 2026 at 5:37 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಟಿಕೆ ಲೇಔಟ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಸೌಹಾರ್ದ ಭೇಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೊರಟ ಹೋದರು.
ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕುಶಲೋಪರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಈಗಲೇ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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