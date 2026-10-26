'ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನನಗೆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ': ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಸಮರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಹರಿಹರ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 12:34 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಅವರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನನಗೆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ. ಇವನು, ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನದು ಹೊಲಸು ಬಾಯಿ' ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ, 2009ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಅದೇ ಹಣದಿಂದ ತಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಂದು ಕೆಂಡಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ 2023ರವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಇದ್ದೆ. ನನ್ನದೇ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ ಬಳಸಿದ್ದೆ. ಇದೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿದ್ದೇಶಣ್ಣ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಹರಿಹರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾ ಹರೀಶಣ್ಣ? ಎಂದು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮುಂದೆ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವರ, ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಷ್ಟೆ. ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಕೆದಕ್ಕಿದ್ದೀಯಾ, ಹುಷಾರ್ ಎಂದು ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಮಂತ್ರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಆಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಭಾನುವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ.ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನೋವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನ್ ಆನಂದ ರೀ.. ಬಿಜೆಪಿ ಎ ಟೀಮ್, ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಶಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ ವಿರುದ್ಧ ಹರೀಶ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಟೀಮ್. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಶಾಮನೂರು ಮನೆತನದವರು. ಶಾಮನೂರು ಮನೆತನದವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತರೆ ಲಗಾನ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಬಲ. ಲಗಾನ್ ಟೀಮ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂತಾಗ ಶಾಮನೂರು ಮನೆತನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ನ.31ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹರೀಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕರು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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