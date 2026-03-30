ಹಿಂದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ: ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್

ಹಿಂದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣತನ ತೋರಿದೆ. ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Published : March 30, 2026 at 3:52 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನವರೇ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ, ಹಿಂದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಹಿಂದಿ‌ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಈಗ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಬೇಡ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು, ಹಿಂದಿ ಬೇಡ. ಹಿಂದಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ, ಹಿಂದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣತನ ತೋರಿದೆ. ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ. 72 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ರಾಜ್ಯ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ತೆಗೆದು ದೇಶ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ?. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹಿಂದಿ ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೋಪಿ ಶಾರೀಖ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಲೈಕೆ, ತುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಶಾರೀಖ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​​​ನವರು​ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರ ಬಂಡವಾಳ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದೆ. ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಕೇಂದ್ರ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಸದೆ ಬಡಿಯಲು ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಮುಂದಾಳತ್ವ‌ ವಹಿಸಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಸಾರಬೇಕು. ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

‌IPL ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಬೇಕೋ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏನಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರಾ?: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ

ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್/ಫೇಲ್ ಬದಲು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ 625ರ ಬದಲು 525 ಅಂಕಗಳು

