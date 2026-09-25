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'ನಕಲಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ': ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಕಿಡಿ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 1:54 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಅವರು ಶಾಲೆ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅವರು ತಿರುಚಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಓದೋಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2,598 ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್​ ನಿನ್ನೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರವೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತದಾರರು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ಎ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಕಲಿ ಮತದಾರರು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಮತದಾರ ಯಾದಿಯಿಂದ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಬೋಗಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬೋಗಸ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್​ಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಯಾರು, ಬಿಎಲ್ಎ 2, ಬಿಎಲ್ಎ 1 ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಎಲ್ಎ 1 ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶಾಸಕ ಅಂತಾ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಬಿಎಲ್ಎ 1 ಆಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.‌ ಆದರೆ, ಬಲ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ತಪ್ಪನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲವೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಅವರು ವಾರ್ಡ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ, ಬೋಗಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಿಎಲ್ಎ 1 ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಬರಹವನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ‌. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಖುದ್ದು ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

2595 ಜನರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಬೋಗಸ್ ಇವೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 18 ಜನರು ಬೋಗಸ್ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಬೋಗಸ್ ಇವೆ. ಕೆಲವು ಸತ್ತವರ ಹೆಸರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೂತ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಬೂತ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೂತ್ ನಂ. 248ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಏನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೇ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಆಗದವರನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಅವರ ಕಾನೂನಿನ ಧಮ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತ ಧಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನಾನೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಏನೇನೋ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪತ್ರ ಓದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಶಾಸಕರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿರುವ ನಾನು ಏನು ಹುಚ್ಚನಿದ್ದೇನಾ..? ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡವರು ಹುಚ್ಚ ಇರಬಹುದು. ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಿ. ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಿನಿಯರ್ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮರೆವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನ್ನದು ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತಾ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತು ಹರಿಪ್ರಸಾದ ನಡುವೆ ಪ್ರಚಾರದ ಹುಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಸತ್ತವರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಅದ್ಭುತವೇ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
KPCC PRESIDENT BK HARIPRASAD
SIR
VOTER LIST DELETE
BJP MLA ABHAY PATIL

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