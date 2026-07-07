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ಕೊಲೆಯಾದ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಾಂತ್ವನ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜು.16ರಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು‌ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ‌ ಅವರು ಮೃತ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮನೆಗೆ‌‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು‌ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ‌ ಅವರು ಮೃತ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮನೆಗೆ‌‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 8:50 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ‌ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮನೆಗೆ‌‌ ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು‌ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮೃತ ಕುಟುಂಬದ‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ‌ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.

ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕದಡುವ ದುರದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು‌ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಜು.16ಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಜು ದಂಧೆ ಹಾವಳಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು & ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕದಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಬೇಕಿದೆ. ಘಟನೆಯಾದ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜು.16 ರಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೋಮುವಾದಿ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನಾನು ಸಿಎಂಗೂ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆತನ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಒದ್ದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನರೇಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್ ಕುರುಬರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಯಿತು. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೆದರಿಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಒದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಮೃತ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಪುತ್ರ ಭರತ್ ಒಬ್ಬ ಭಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭರತ್ ಭಜರಂಗದಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ. ದುರಂತವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರು ನರೇಗಲ್​ಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿಸೋ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೃತ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಪುತ್ರ ಭರತ್​ಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಮೃತ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ.
ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಾವೇರಿ: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ; ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​- ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ

TAGGED:

B Y VIJAYENDRA
BASAVARAJA BOMMAI
ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಶಿವಾಜಿರಾವ್
HAVERI
BJP LEADERS VISITS SHIVAJIRAO HOUSE

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