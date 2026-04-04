ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆ‌ಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಭಾಗಿ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರ ಅರವಿಂದ್‌ ಬೆಲ್ಲದ್, ನಿರಾಣಿ ಮತಯಾಚನೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆ‌ಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

Union Minister V Somanna
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 5:04 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ನಗರದ ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.‌ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, ಶಾಸಕರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್, ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ಶಾಸಕ ಬಿ. ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ. ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ.‌ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜೆ. ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆನಪು. ಜೆ. ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್. ಶಿವಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ರು. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.‌ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ‌ ಅವಕಾಶ' ಎಂದರು.

'ನಾವು ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎದುರು ಹೋರಾಡುವ ಬದಲು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ. ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಯುವಕ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.‌ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಇರಬೇಕಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ‌ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅವರ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ.‌ ದಾವಣಗೆರೆ‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ' ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ‌ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '9ಕ್ಕೆ‌ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯುವ ನಾಯಕ. ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಮಾಜ ಆಕಾಶ ನೋಡುವ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಸಮಾಜ. ಇಡೀ ಊರನ್ನು‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುವ ಸಮಾಜ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ. 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಾದ ನೀವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಸಮರ್ಥ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮೇಲು. ಒಂದು ಓಟಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾಮನೂರು ನೋಟು, ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪಗೆ ವೋಟು. ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಕೊಡಲಿ ಇಸ್ಕೊಳಿ. ಮತವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ' ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ‌ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 23ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದವು. 136 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಆದರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಸಕರ ತನಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

