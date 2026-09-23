ರಾಜ್ಯದ ಖಾಲಿ ಖಜಾನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು, ಚಿಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಾ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : September 23, 2026 at 2:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಪರ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ವಿಫಲ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇವರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹಣದ ಕೊರತೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀನು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, ಅಲ್ಲಿ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಾ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಡವರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದೇ ಕೂಗಿದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೊಬ್ಬರು ನಾಲಾಯಕ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನ್ಯಾಯವೇ? ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲೇ ಬೇಕು: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಎಂ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲೇ ಬೇಕು. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರಾವಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಪುಕ್ಕಟೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ 32,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, 10,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವೇ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
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