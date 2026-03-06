ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಚೊಂಬು ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ
2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಚೊಂಬು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : March 6, 2026 at 4:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದಿಂದ ಪಶ್ವಿಮ ದ್ವಾರದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಜನವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬೇಕಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ? ಸಾಲದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ತಾರದ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ನೀರಾವರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಚೊಂಬಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರ ಹಣ ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಇಲಾಖೆಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಳಸಲು ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಮೆಂಟ್. ಇದರ ಜನಕನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಜನರ ತಲಾ ಆದಾಯ ಇವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೇ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಮಾನ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಡಮಾನದ ಬದಲು ಬಾಂಡ್ಗಳು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಾನು ಚಾಂಪಿಯನ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲೇ 19% ಇದೆ. ಆದಾಯ ತೋರಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಜೆಟ್ಗೆ ಇರುವ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ: ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 17 ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.7%ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತಿನ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಎಂದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜಾದೂಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ 45,600 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನ ಜಾದೂ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಜೆಟ್ಗೆ ಇರುವ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಜನತೆಗೆ ಸಿಎಂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಜನತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಕೇಳೋಕೆ, ಓದೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಚೊಂಬು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 1.16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ 1.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 4.39 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ದಾಖಲೆ. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ನೀರಸ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಏಳೆಂಟು ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
