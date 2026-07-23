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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

BJP leaders protest in front of the Gandhi statue at Vidhana Soudha against Congress government
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (X@BJP4Karnataka)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 3:02 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ(ಸಿಜೆಪಿ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆದು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ‌ ಕೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು‌ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಣದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರಿಗೆ ದೇಶ ಹಾಳಾದರೂ ಸರಿ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ. ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಹಲ್ಲೆಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಅಪರಾಧ. ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೂಂಡಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ದಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. 20 ದಿನದಿಂದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದೆ. ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರದ ಚಟಕ್ಕೆ 11 ಜನ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲಿ ಪಡೆಯಿತು. ನೀಟ್ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು‌ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ‌.‌ ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ನಡುವೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂಂಡಾಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಗೂಂಡಾ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದರು.

ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಜಂತರ್​ಮಂತರ್ ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖವಾಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ. ಈಗ ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಹೊರಟಾಗ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂಂಡಾ ಸರ್ಕಾರ. ಪೊಲೀಸರು ಗೂಂಡಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ‌ ಪಕ್ಷದಿಂದ‌ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾರ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪುಡಿ ರೌಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಪ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

TAGGED:

BENGALURU
ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ASHOK
BJP PROTEST AGAINST CONGRESS

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