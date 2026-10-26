ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯತ್ನ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು.
Published : October 26, 2026 at 3:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ತಂದೆ ಬಗೆಗಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಸಿ.ಕೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಖರ್ಗೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಖರ್ಗೆ ಸಾಕು. ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಅರಳು ಮರುಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಅರುಳೋ ಮರುಳೋ ಅಂತ ದಿನಾ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಖರ್ಗೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೈಯ್ಯೋದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಖರ್ಗೆಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ?. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ?. ನಿಮಗೆ ಗಂಜಲ, ಗೋಮುತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಿನಾಯಿಲ್ನಲ್ಲೇ ತೊಳೀಬೇಕು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ ಇಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಗುಣವ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ. ಆಚಾರ ಇಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಪರರ ದೂಷಣೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಖರ್ಗೆಯವರಂಥವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆಯವರು ಮೋದಿಯವರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನಿರ್ತಿದ್ರಾ?. ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ರಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಸುಭದ್ರತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯತ್ನ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಂತಹ ದುರಂತ ನಾಯಕನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ, ಮೋದಿಜೀ ಅವರನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಟೀಕಿಸಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕಳಪೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹತಾಶವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಆದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಮದು ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಜನರೇ ‘ನಾವು ಚೋರರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ' ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ?. ಯಾರನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಂದು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಆದಾಗ ನಾವು ಖುಷಿಪಟ್ಟೆವು. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ತಂದೆ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಹತಾಶರಾದ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆ, ಬುದ್ಧಿ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಗೆಯವರು ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸುವವರು. ಖರ್ಗೆಯವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ, ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ: ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ನಂದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಜಾ ಮಾಡಲಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಖರ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.
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