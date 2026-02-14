ETV Bharat / state

ಸಾವಿರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ!: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಟೀಕಾ ಪೋಸ್ಟರ್

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 1000 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಾವಿರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

BENGALURU CONGRESS GOVT THOUSAND DAY PROGRAM ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರ ದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಾ ಪೋಸ್ಟರ್
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪೋಸ್ಟರ್ (BJP Karnataka X Account)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 4:00 PM IST

4 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ, ಇದು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ. ಸಾವಿರಾರು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದು ಸಾವಿನ ಸೂತಕದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ನೌಕರರ ಸಾವು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾವು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಾವು, ಅನ್ನದಾತ ರೈತರ ಸಾವು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು, ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವು, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾವು, ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.‌

ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಸುವುದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಕೈಲಾಸ ನೀತಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ‌ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, "ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ನೀತಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಸುವುದೇ ಕೈಲಾಸ ನೀತಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ನೀತಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಸುವುದೇ ಕೈಲಾಸ ನೀತಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕಾಯುವುದೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಸತಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಡುಕರ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೂರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅಹಿಂದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ. 170 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆದರು.‌ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈಗ 450 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್​ಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

SC -ST ಒಬಿಡಿ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಷ್ಟೇ- ವಿಜಯೇಂದ್ರ: "ಎಸ್‌ಸಿ-ಎಸ್‌ಟಿ, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕಮೀಷನ್ ಆರೋಪ‌ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಹಗರಣ, ಅಬಕಾರಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಗರಣ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಗರಣ, ಮುಡಾ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಳುಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿ ಕುರ್ಚಿ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾಲಾಯಕ್ ಸರ್ಕಾರ. ಜನ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಜನರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಪಂಚರ್​ ಆಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲೂ ಈ ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪ‌ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಎರಡೂಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓಲೈಕೆ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯುವಜನರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ 25 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗಿದೆ.‌ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ?; "ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾತು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡಾ ಶುರು ಮಾಡದೇ ಯುವ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. 2006 ರ ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಪಿಎಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿ‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯರ ಗೌರವ ಧನ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗೌರವ ಧನ, ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗೌರವ ಧನ‌ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲು ಇವರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಗೋವಿಂದರಾವ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ 65% ಯಿಂದ 75% ಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಇವರು ಕಡಿದು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯೂ ಮುಖ್ಯ.‌ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ.‌ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್, ಪುಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯತ್ತ ಖರ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

"ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಿಗಮಕ್ಕೆ 190 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 50 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 2023-24 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 16 ಕೋಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6 ಕೋಟಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಯಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಯಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ದೋಖಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತಾರೆ. ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾರಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಾ?" ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.‌ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾವಿರ ದಿನ ಸಾವಿರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ಅಡಿ ಬರಹ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನನ್ಯ ಎಂಬ ಅಡಿ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

BENGALURU
CONGRESS GOVT THOUSAND DAY PROGRAM
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರ ದಿನ
ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಾ ಪೋಸ್ಟರ್
BJP NEW POSTER AGAINST CONGRESS

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

