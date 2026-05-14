ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು

ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್, ಜನಿವಾರ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published : May 14, 2026 at 3:14 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶ ವಾಪಸ್​ ಪಡಯಲಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲೀಮರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಮುಸ್ಲೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂಮರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗತ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಸ್ಲೀಮರು ಪರ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂಮರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರು ವಿರೋಧಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಕ್ರಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ಹಿಂದುತ್ವ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಬಂಧುತ್ವ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು. ಹಿಜಾಬ್ ವಾಪಸ್ ತರಿಸೋ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂಮರ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವ ಪಿತೂರಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲೂ ಬೇಡ. ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ತಡೀತೀರಾ?. ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಇದು. ಹಿಜಾಬ್ ಜಾರಿ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತೀಯವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ತಿದೀರಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜನಿವಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಎಳೆದುತಂದಿದೆ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ಯಾಕಿದೆ? ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ?. ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಮಾನರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತನೇ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರಂ ಒಳಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮತೀಯ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಜಾಬ್​ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ದೇಶ. ಬಹುಮುಖ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾರಾ?. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಒಂದೂ ಅಂಗ ಕಾಣಿಸದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ, ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಮರಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರೋದೇಕೆ?. ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೆ ವಿರೋಧ ಏಕೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವನಾ?. ಎಲ್ಲ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೆ ಏಕೆ ವಿರೋಧ?. ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತೀಯವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ, ವಂದೇಭಾರತ್ ವಿಭಜಿಸಿದ್ರಿ, ಈಗ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತೀಯವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ತಿದೀರಿ, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೋ ಈ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲ ಮತಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ. ಆಗ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚುವ ಉಡುಗೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೋ? ಅರೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೋ, ನಗ್ನವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೋ?. ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮುಸ್ಲೀಮರು ನಾವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆಗಲೇ ಹಿಜಾಬ್ ಇಸ್ಲಾಂನ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತನೂ ಹೇಳಿದೆ‌ ಎಂದರು.

ಮುಸ್ಲೀಮರು ಬೆದರಿಸಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜನಿವಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ ನಗು ಬಂತು. ಮುಸ್ಲೀಮರು ತಾವೀಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ನರು ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಭಾವನೆ ತರೋದು ಬೇಡ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರಂ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ. ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಬಾರದು. ನೀಲಿ ಶಾಲು ಹಾಕೋರಿದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ. ಬಗಾಂಧಿ ಥರ ಮುಂಡಾಸು ಧರಿಸಿ ಬಂದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ. ನಾಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಜನಿವಾರಕ್ಕೂ ಹಿಜಾಬ್​ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದೆ‌. ಮುಸ್ಲೀಮರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲೀಮರ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಹಿಜಾಬ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿರೇಕದಿಂದ ಅದರ ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸರ್ಕಾರ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬಾರದು, ಮುಲ್ಲಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬಾರದು‌.‌ ಜನಿವಾರಕ್ಕೂ ಹಿಜಾಬ್​ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ‌. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನಾಹುತ ಆಗಲಿದೆ‌. ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ: ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕ ಯಶ್​ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂಮೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೂಲಕ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿದೆ. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಇವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು?. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಸ್ಲೀಂ ತುಷ್ಟಿಕರಣದ ಭಾಗ. ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಲಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು‌.

