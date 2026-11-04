ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನ.5ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್
BJP Protest Against Transport Bus Fare Hike: ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 4, 2026 at 9:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ 5,650.95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತುಘಲಕ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೀನಾಯವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿನ ಆಚರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40%ವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ 12 ರೂ. ಇದ್ದು, ಈಗ 18 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ 18 ರೂ. ಇದ್ದು, ಈಗ 25 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬನಶಂಕರಿಗೆ 12 ರೂ., ಅತ್ತಿಬೆಲೆಗೆ 12 ರೂ. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ, ಕಾಡುಗೋಡಿಗೆ 10 ರೂ, ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ 12 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವೇಗದೂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ 19 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು 81 ರೂ. ಇದ್ದು, ಈಗ 100 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಡ್ಯ 110ರಿಂದ 136 ರೂ., ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 37 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹಾಸನಕ್ಕೆ 51 ರೂ. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ದತ್ತ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ 68 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕರಾಳವಾದ ದರಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೊರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಗಮಗಳು ಐದು ವರ್ಷ ಲಾಭದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ 1,110 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ನಾನು ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ 40-50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ₹5,650.95 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. KSRTCಗೆ ₹2,943 ಕೋಟಿ NWKRTCಗೆ ₹1,306 ಕೋಟಿ, BMTCಗೆ ₹1,019 ಕೋಟಿ, KKRTCಗೆ ₹999 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೌಕರರಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ₹2,901.53 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಬಾಕಿ ₹827.37 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಚಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದರು.
2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ₹7,130.80 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇತನ, ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಹೋದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದು ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. 12,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ, ಸಾಲ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಬುರುಡೆ ಬಿಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನಿಗಮಗಳ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡುವ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಡೀಸೆಲ್ಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ರೈತರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಲು ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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