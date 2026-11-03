ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ₹43.50 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಜಿಬಿಎ FDA ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಇ.ಡಿಗೆ ದೂರು
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 43.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಿಬಿಎ ಎಫ್ಡಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಇ.ಡಿ.ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 8:51 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 43.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಜಿಬಿಎ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಫ್ಡಿಎ) ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ ವಂಚಕ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಎ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರವಿಕುಮಾರ್, 2023ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಹದೇವಪುರ ಮತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಒಎಚ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 43.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್.ಎಸ್. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಎನ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಸಂತೋಷ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಶರಣ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಫಾ ಒಮೇಗಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 113 ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 8.91 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್.ರಮೇಶ್ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚಕ ನೌಕರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳ ವಂಚಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಚನೆ, ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎನ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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