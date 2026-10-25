ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಂಧೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಗ್ರಹ
ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 9:30 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಅಡ್ಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. "ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿಪರೀತ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಯುವಕರು ಗಾಂಜಾ, ಇಸ್ಪೀಟ್, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಸರಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ಪೀಟು ಅಡ್ಡೆಗೆ ಪಿಚ್ಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರ್ಸಿ ಎಂದು ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುವ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೇ ಜನ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
"ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇತಂಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ. ಇತಂಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಾತ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಸಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಂಧೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಂಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಪಿಐ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಸ್ಪೀಟು ಮಟ್ಕಾಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೂಜು ಅಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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