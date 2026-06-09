ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
Published : June 9, 2026 at 3:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎಂದು ನೆಹರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರದ ಕೊನೆ ದಿನಗಳು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಣೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. RSS ರಾಜಕೀಯಪ್ರೇರಿತ ಅಲ್ಲ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. RSS ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಗೂಂಡಾ ಅಲ್ಲ. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ತರ ವರ್ತಿಸಿ. ಈಗ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಿಸರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಮೋದಿಯವರು ಸಹಜ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿಎಂ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಇವರ ಖಾಂದಾನ್ಗೆ ನೂರಾರು ಎಕರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದುದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಎಂದರು.
ಜನರೇ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಎಂ ಅವರದ್ದು. ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. 60% ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತು. 40% ಕಮಿಷನ್, ಪೆಸಿಎಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 60% ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಟ್ಟುಬೋಲ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಮುಂದೆ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಪರಿಷತ್ಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸಾದರೆ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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