ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು ಎರಡು ನಾಲಿಗೆಯ ನೀತಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಇನ್ನ್ಯಾರೋ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
Published : July 27, 2026 at 9:13 PM IST
ರಾಯಚೂರು/ಗಂಗಾವತಿ: ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರವಾಸಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಛತ್ತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನ್ಯಾರೋ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಬಾಯಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಆಗಲ್ಲ. ಕೇಸು, ಜೈಲು ಸಿಟಿ ರವಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. 1982ರಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲನೆ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೆದರಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಪರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಹೆದರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ರೇಪ್ ಮಾಡಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು ಎರಡು ನಾಲಿಗೆಯ ನೀತಿ: ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಟಿ ರವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ನಾಲಿಗೆ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡುವ ಕುಟೀಲ ತಂತ್ರದಂತೆ ಎರಡು ನಾಲಿಗೆ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಣೆ. ಅದೇ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಾರಣ ಎಂಬ ನೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಬೇಕು. 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ರವಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನೆಂಟಸ್ತನ: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದ ಬಳಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾಖಲಾದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ನೆಂಟಸ್ತನವಿದೆ. ಈ ನೆಂಟಸ್ತನ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ನೆಂಟಸ್ತನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೊಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಅವರು ಇಂತಹ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವ ಜಾಯಮಾನ ನನ್ನದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಅಲಕ್ಷ್ಯ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಬಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಪರಿಹಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮೇವಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಗೋಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ರೈತರು ಗುಳೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾನಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸವ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಜನ ಹೇಗೋ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ದೂರದಿಂದಲಾದರೂ ತಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕತೆ ಏನು? ಎಂದು ರವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ: ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಷ ಹಲವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ನನಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ವರದಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕಿದ್ದ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತಿದೆ ಎಂದರು.
ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳು ಬರಿದಾಗುತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.60-ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಬರ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ: ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡಲು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ