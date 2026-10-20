ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಮೂರನೇ ಸಿಎಂ ಬರಬಹುದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಎಂ ಬರಬಹುದು: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಾ?. ನೀವೊಬ್ಬ ಅನ್ ಫಿಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : October 20, 2026 at 4:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ಸಿಎಂ ಬರಬಹುದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ಬೆಡ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಪಾಪಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು, ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲರ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಅನ್ ಫಿಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್: ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಆಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಗೃಹ ಖಾತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬಹಳ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದ್ರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಾ?. ನೀವೊಬ್ಬ ಅನ್ ಫಿಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅವಿವೇಕತನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ, ಅನ್ ಫಿಟ್ ಮಂತ್ರಿ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇನ್ನೂ ಓದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಳ್ಳನಾದಾಗ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡೆಗೆ ಜಾತಿ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಬರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಬರೀ 2,500 ರೂ. ಘೋಷಿಷಿ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪತ್ರ ಬೇಡ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ?. ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರೈತರಿಗೆ 25000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಡುವುದಿಲ್ಲ: ಯತ್ನಾಳ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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