ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಾನೊಬ್ಬ ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ ಎಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನನಗೆ ಬೇಲ್ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
Published : August 19, 2026 at 12:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾನೊಬ್ಬ ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇ.ಡಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿತು. ಇ.ಡಿ ಅವರು ಯಾರ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮನುವಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮನುವಾದಿಗಳು ಹೋಗಿ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಣಬೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಖಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಮೇಲೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ: ನಮ್ಮ ಮುಗ್ದ ಜನರನ್ನು ಹಣಿಯಲು ಮನುವಾದ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ 326 ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪೈಕಿ 126 ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ಏಕೆ ನಾನು ದಲಿತ ಅಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ 27 ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಹೇಂಮತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನನಗೆ ಬೇಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? ವರ್ಣಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬರದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ: ತಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಇರುವಾಗ ನೊಣ ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ಬೈಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ನನ್ನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಿಂತ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ. ದಲಿತನನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬೀರಬೇಡಿ. ಆದಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲುರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಗುಳುಂ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಇದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಭ ದಲಿತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಲಿತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಕ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲೇಶ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ, ಆಗಿನ ಡಿಸಿಎಂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ. ಅವರ ಅಟರ್ನಿ ಜನರಲ್ ವಿಚಾರಣಗೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಲ್ಲಾ 78 ಕೋಟಿ ಹಣ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ: ಎಸ್ಐಟಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ 78 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಗಮದ ಹಣವನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಾಪಸು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಇದ್ದರೆ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಬಿಡಿ. ಸದನವನ್ಮು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಞ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಚೇರನ್ನೂ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಂಥವರನ್ನೇ ಸಹಿಸಿಲ್ಲ. ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ. ಸದನವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಇರುವುದು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಕು. ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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