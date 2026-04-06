ಶಾಮನೂರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : April 6, 2026 at 3:36 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿರಿಯರಾದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿರಿ, ಅವರು ದೈವಾಧೀನರಾದರು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥ್ರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಬೂದಾಳ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಡವರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿರೋಧದಿಂದ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಡವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಕ್ಷ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಎಂದರು.
ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೆಲಸ, ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದು ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. 25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪುತ್ರ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಡು ಭ್ರಷ್ಟರು. ನೀತಿ ನಿಯಮ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ದುರಂತ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೋದಿಯವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಂಚ ಇಲ್ಲ, ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿಯವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಅದರು, ಆಗ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಆಯೇಗಾ ಎಂದರು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಬಂತಾ. ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಾಗ 414 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ. ಇದೀಗ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ 103, ಡಿಸೇಲ್ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಎಂದರು, ಹದಿನೈದು ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂದರು, ಕೊಟ್ರಾ?. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ದೂರಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಹಿಳೆಯರ, ಬಡವರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಈ ಆಶೋಕ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 1 ಲಕ್ಷದ 31 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 24 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 56 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ 7.4, ರಾಜ್ಯದ ಜಿಡಿಪಿ 8.1 ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜನರ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ ಕೇಳ್ತಾರೆ - ಸಿಎಂ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಜನರ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಅವರು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಮ್ದು ಬಡವರ ಪರ ಪಕ್ಷ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಪಕ್ಷ. ನಾಳೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ದಿನ. ಮನೆಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮತ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದವರು ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಗೆಲ್ತಿವಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಯಾರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಮಗ ಸೋತರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 22 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು ಎಂದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಅಪ್ಪ, ಮಕ್ಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ?. ಜನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿ. ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ರಾಜಕಾರಣ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 42,000 ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳಿವೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮೀರ್, ಇದೀಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಮಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬಯ್ದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾ?. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕನಾದ ನಾನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ 59 ಸೀಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೀಟು ಗೆದ್ದಿದೆಯಾ?. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆ ಏರದವ, ಧೀರನೂ ಅಲ್ಲ, ಶೂರನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
