ETV Bharat / state

ಖರ್ಗೆ ರ‍್ಯಾಲಿ ಬಳಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ದಲಿತರು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಂತರ ನಡೆದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

BENGALURU MALLIKARJUN KHARGE CM DK SHIVAKUMAR KHARGE RALLY PURIFICATION
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 8:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿರೋದು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಗೆ ಅಪಮಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಈ‌ ಘಟನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಚಾರ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕುಳಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇದೆಲ್ಲದರ ನೋಡಿಯೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿರೋದು ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ತನಿಖೆ‌ ನಡೆಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ತನಿಖೆ ಏನಿದೆ? ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏನು ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ?. ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು‌ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.‌

ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧೇಯಕ 2026 ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಾವು ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ನುಗ್ಗುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲೀ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೂ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು‌ ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆ ಘಟನೆ ವಿವಾದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ - ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮನುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಖರ್ಗೆ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ; ಇದು ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪೋಷಿಸಿದ ಮನುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

TAGGED:

BENGALURU
MALLIKARJUN KHARGE
CM DK SHIVAKUMAR
KHARGE RALLY PURIFICATION
HALDWANI SUDDHIKARAN ROW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.