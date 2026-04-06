ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರೇನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಬೈಯ್ಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ದೂರಿದರು.
Published : April 6, 2026 at 9:46 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಹಿಂದೂ, ನಾವು, ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನವರು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಬೂದಿಹಾಳ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಬೈಯ್ಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಪದಬಳಕೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ- ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್: ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದರೂ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊರೊನಾ ಬಳಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮವ್ವಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ, ಸಫೂರಬೀಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿತನಕ ಒಟ್ಟು 58 ಸಾವಿರ ಹಣ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ರೆ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಿದೆ. ಬರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರು 27 ವರ್ಷದ ಯುವಕ. ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
