ದೇವೇಗೌಡ್ರು, ಸುಮಲತಾಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ: ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್
ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
Published : June 8, 2026 at 2:47 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ತರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕೋದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸವಾಗ್ತಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ತರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲು ಎಳೆದು ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಂಬರೀಶಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸುಮಲತಾ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗನ ವಿರುದ್ದ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಗೆದ್ದರು. ಸುಮಲತಾ ತ್ಯಾಗಮಯಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂಬರೀಶಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ, ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೂ ಕೊಡದೇ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೆಲಸ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾನಾ?, ಮೋದಿ ಅವರು ನಟ ಭಯಂಕರರು. ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಗೌರವ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲು ಎಳೆದು ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ನಡುನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಚಿವ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬದಲು ಐವರು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ. ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ, ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಆದರೇನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
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