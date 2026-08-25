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ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

BJP DELEGATION COMPLAINS TO GOVERNOR NOT TO APPROVE PARKS AMENDMENT BILL
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 11:08 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯಾನವನಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ, ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ತೋಟದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ (ಮಾರಾಟ, ಗುತ್ತಿಗೆ, ಕೊಡುಗೆ, ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ) ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ'ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಸೂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಶಾಸನಬದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪರೂಪದ ಹಸಿರು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಾನಗಳು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಇಂಗಾಲದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್), ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ, ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಸಂಪತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ತೀವ್ರ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅಂತರ್ಜಲ/ಭೂಗತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಕಾಡು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಗೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿಯ 33% ಗುರಿ) ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಂದೆನಿಸಿದರೂ, ಇದು ಹಲವು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾದಾಗ ಆಗುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಜಾಗಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರ, ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಭಾವಿ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

PARKS AMENDMENT BILL
BJP DELEGATION VISITS GOVERNOR
ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ
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