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ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದ ಸೇಬು ಎಸೆದ ಡಿಕೆಶಿ: 'ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ'- ಬಿಜೆಪಿ

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅರ್ಧ ತಿಂದ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಎಸೆದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

BJP CRITICISES CM
ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದ ಸೇಬು ಎಸೆದ ಡಿಕೆಶಿ (IANS, Viral video screen grab)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 9, 2026 at 7:39 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ತವರು ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅರ್ಧ ತಿಂದ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಎಸೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, "ಯಾರ ಮತಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆಯೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದ ಸೇಬನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ - ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ." "ಗೌರವವನ್ನು ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗೌರವವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.

ನಡೆದಿದ್ದೇನು?: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾನುವಾರ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಸೇಬುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಹಾರವನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸನ್ಮಾನದ ನಂತರ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಎಸೆದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತ್ತ ಎಸೆದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

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TAGGED:

CM SHIVAKUMAR
THROWING HALF BITTEN APPLES
BENGALURU
BJP CRITICISES CM

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