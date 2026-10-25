ದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ 'ವೋಟ್ ಚೋರಿ' ನಡೆಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ; ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 'ವೋಟ್ ಬಚಾವೋ–ದೇಶ್ ಬಚಾವೋ' ಆಂದೋಲನ: ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಪಟೇಲ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಸದಸ್ಯ ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 6:13 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ‘ವೋಟ್ ಚೋರಿ’ (ಮತಗಳ ಕಳವು) ನಡೆಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ (AICC) ವೀಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಸದಸ್ಯ ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಪಟೇಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನದ 326ನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ – 13 ಕೋಟಿ ಮತಗಳ ಕಡಿತ: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 326ನೇ ವಿಧಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ 'ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಮತ'ದ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್-6 ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 13.3 ಕೋಟಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮತ ಅಕ್ರಮಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಬಯಲು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಒಂದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,02,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಮೂದುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11,926 ನಕಲಿ (ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್) ಹೆಸರುಗಳು, 40,009 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಅಮಾನ್ಯ ವಿಳಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ 10,452 ಮತದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಭಾರಿ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 2019ರಿಂದ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 9.54 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 9.70 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ದೂರಿದರು.
ಹರಿಯಾಣ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಮತದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5.21 ಲಕ್ಷ ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳು, 93,174 ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ 19.26 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ನಮೂದಾಗಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ವೇಳೆ ಇದ್ದ 7.60 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.20 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ 6.40 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಆಯೋಗದೊಳಗೇ ಆಕ್ಷೇಪ – ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌನ: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಆಯೋಗದ ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಜೋಷಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ನಡುವೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಬಾರಿ ಲಿಖಿತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅರ್ಹರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರರನ್ನೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 26ರ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದು ಇಂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ: ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ‘ವೋಟ್ ಬಚಾವೋ–ದೇಶ್ ಬಚಾವೋ’ ಜನಾಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಜನಾಂದೋಲನವು ನವೆಂಬರ್ 26ರ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂಥರ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು 26ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ‘ದೆಹಲಿ ಚಲೋ’ ಮಹಾ ಆಂದೋಲನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ಯಾಲಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕವೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರುಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ ರೈ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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