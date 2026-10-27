ಕಲಬುರಗಿ: ಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ ಜಯಭೇರಿ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎ ಪಿ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 9:39 PM IST
ಕಲಬುರಗಿ: ಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ ಅವರು ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೋಟಾ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮೋಶಿ ಅವರು 15,596 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ ಅವರು 12,299 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮೋಶಿ ಅವರು 3,297 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30,253 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 28,380 ಮತಗಳು ಸಿಂಧುವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ 1,873 ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 14,191 ಮತಗಳ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೋಟಾವನ್ನು ನಮೋಶಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಮತಗಳ ವಿವರ:
ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಬಿಜೆಪಿ) - 15,596
ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) - 12,299
ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆ. ಕಲಬುರಗಿ (ಪಕ್ಷೇತರ) - 167
ರಾಜು ದೇವಪ್ಪ ಸೊನ್ನ (ಪಕ್ಷೇತರ)- 127
ಕವಿರಾಜ ನಾಗಣ್ಣ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ (ಪಕ್ಷೇತರ) - 49
ಶಂಕರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ (ಜನತಾ ದಳ (ಸಂಯುಕ್ತ) - 44
ಸಾಯಬಣ್ಣ ಜಮಾದಾರ (ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ) - 40
ಶರಣು ಪಿ. ಸುಗೂರು (ಪಕ್ಷೇತರ) - 13
ಡಾ. ಸುರೇಶ ದಾವೀದಪ್ಪ (ಪಕ್ಷೇತರ) - 13
ಶಿವಶಂಕರ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತರನಳ್ಳಿ (ಪಕ್ಷೇತರ) - 12
ಮಹಬೂಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ವಂಟೇಲಿ (ಪಕ್ಷೇತರ) 10
ಟಿ.ಕೆ. ದಾಸರ (ಪಕ್ಷೇತರ) 06
ಶಶಿಧರ ಬಸವರಾಜ (ಪಕ್ಷೇತರ) 04
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ಇನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಆಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು 908 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೆ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಭ್ಯರ್ಥಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 9902 ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿದರೆ, ಎ.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ 10,810 ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ. 908 ಮತಗಳಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು 176 ಮತಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 361 ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 702 ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 908 ಮತಗಳಿಂದ ಎ.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದರು.