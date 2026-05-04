ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗೂಂಡಾ ಅಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ: ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸೋಂ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಜಯವನ್ನ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಜಯದತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲೀಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಚುನಾವಣೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ, ಹಣದ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹೊಳೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಜಕಾರಣದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಬಹುತೇಕರು ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರಾದ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುತವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಸ್ಸೋಂ, ಪುದುಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಫಲಿತಾಂಶ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೊದಲು ಎಂಬ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
