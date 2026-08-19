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ಸಚಿವ ಬಿ‌.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಚಿವ ಬಿ‌. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ- ಜೆಡಿಎಸ್​ ನಾಯಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೆಂಗಲ್​ ಗೇಟ್ ಬಳಿ​ ಪ್ರತಿಭಟ ನಡೆಸಿದ್ರು.

BJP and JDS Protest
ಸಚಿವ ಬಿ‌.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 4:26 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.‌

ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್, ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಮುನಿರತ್ನ, ಮಂಜುಳಾ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಂಜು, ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್​ ನಾಯಕರ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಉಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದಲಿತರ ಹಣವನ್ನು 600 ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಣ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವರೇ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.‌

ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ದ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ದಲಿತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬರಗಾಲ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ , ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಸೈನ್ ಟೋಲ್ ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಣ ಖಜಾನೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸರಿನಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿನಾ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹಣ ದಲಿತರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನವರು ಹಣ ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸದನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ದಲಿತ ನಾಯಕರಿಲ್ವಾ..?. ಇವರೇ ಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ‌, ಭ್ರಷ್ಟ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣವಚನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ..?. ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಲಿತರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ. ಆದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಲೇಪನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಸದನ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಡದಿ, ನೈಸ್, ಬರ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಹೂವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ಕೈವ್ ಪೀಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪ್ರಕರಣ; ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಯಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ₹79.68 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿ: ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

TAGGED:

BENGALURU
MINISTER B NAGENDRA
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಆರ್​ ಅಶೋಕ್​
BJP AND JDS PROTEST

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