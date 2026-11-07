ಪಕ್ಷಿ ಗಣತಿ ಯಶಸ್ವಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು: ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಕ್ಷಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
Published : November 7, 2026 at 1:42 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಗಣತಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗಣತಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷಿ ನಿಗಾ ಜಾಲದಿಂದ ಆ.30 ರಿಂದ ನ.2ರ ವರೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಐದಾರು ಮಂದಿ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಫೋಟೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿ ಪತ್ತೆ, ಸಾವಿರಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿ: ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ 60 ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು 179 ಪ್ರಭೇದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವಿದ್ದು, 170 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ 112 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲಕಂರಿಸಿದ್ದು, 148 ಪ್ರಭೇಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 99 ಜನ ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 142 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, 85 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 138 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 74 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ 66 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗಣತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು 913 ವೀಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ 316 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು 1,387 ಚೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ?: ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. 210 ಪ್ರಭೇದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 72 ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವಿದ್ದು, 192 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ 142 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲಕಂರಿಸಿದ್ದು, 197 ಪ್ರಭೇಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 113 ಜನ ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 172 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 105 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 180 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 93 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 101 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗಣತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 13 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,322 ವೀಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ 357 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು 1,982 ಚೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ?: ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. 213 ಪ್ರಭೇದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 66 ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವಿದ್ದು, 184 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ 145 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲಕಂರಿಸಿದ್ದು, 170 ಪ್ರಭೇಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 95 ಜನ ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 176 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 87 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 166 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 78 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 83 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗಣತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 13 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,214 ವೀಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ 348 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು 1,791 ಚೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ 2026 ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಟಾಪ್: ನಾಲ್ಕನ್ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. 222 ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 64 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರವಿದ್ದು, 190 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, 87 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲಕಂರಿಸಿದ್ದು, 179 ಪ್ರಭೇಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 85 ಜನ ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 164 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 83 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 164 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 82 ಜನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 64 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗಣತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 12 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,041 ಹಕ್ಕಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ 353 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು 1,838 ಚೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಪಕ್ಷಿ ಗಣತಿಯು ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿರದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ವಲಸೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ನಾಗರಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿ ಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಆವರಿಸಿದ ಬರ, ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಬರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಗ ಬರಗಾಲ ಅವರಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೇವಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಗಮನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೂರದ ಸೈಬೀರಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.80 ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶೇ. 20 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ಅವರಗೆರೆ, ಹದಡಿ ಮತ್ತು ನಾಗನೂರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲ. ನೀಲಿ ನೀಲಕಂಠ (ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೋಲರ್) ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾನಾಡಿ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಪ್ಸಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಓಂಕಾರ್ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಭಾಗಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಪ್ಸಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಓಂಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಪ್ಸಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಓಂಕಾರ್ ಗಣತಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹೆಸರು ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಂಡೆ ಬಕ, ಬಿಳಿ ಹುಬ್ಬಿನ ಬಾತು, ಚಲುಕ ಬಾತು, ಸಿಳ್ಳೆ ಬಾತು, ಸೋಲರ ಹಕ್ಕಿ, ಸೂಜಿ ಬಾಲದ ಬಾತು, ರಾಮದಾಸ ಹದ್ದು, ಜೌಗು ಸೆಳೆವ, ಬಿಜ್ಜು, ಗರುಡ, ಗೌಜಲಕ್ಕಿ, ದೇವನಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪು ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಸಣ್ಣ ಕರಿಪಟ್ಟಿ ಗೊರವ, ಜೌಗು ಗದ್ದೆ ಗೊರವ, ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದೆ ಗೊರವ, ಅಡವಿ ಗದ್ದೆ ಗೊರವ, ಗದ್ದೆ ಗೊರವ, ಬೀಸಣಿಕೆ ಬಾಲದ ಉಲ್ಲಂಕಿ, ಹಸಿರು ಗಾಲಿನ ಕಡಲು ಉಲ್ಲಂಕಿ, ನೀಳ ಗತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಕಿ, ರೀವನಕ್ಕಿ, ಅಂಚೆ ಪಾರಿವಾಳ, ಬೂದು ಬೆಳವ, ಚೋರೆಹಕ್ಕಿ, ಕಂದು ಕಪೋತ, ಗುಲಾಬಿ ಕೊರಳಿನ ಗಿಳಿ, ಕೋಗಿಲೆ, ಕೈರಾತ, ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ, ಗದ್ದೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳಿಪೀರ, ನೀಲ ಬಾಲದ ಪತ್ರಂಗ, ನೀಲಿ ನೀಲಕಂಠ, ನೀಲಕಂಠ, ಚಂದ್ರಮುಕುಟ, ಹೊಂಬ್ಬೆನ್ನಿನ ಮರಕುಟಿಗ, ಕಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿನ ಮರಕುಟಿಗ, ನವರಂಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ಹಾಗು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗಣತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯೂರೋಪಿಯನ್, ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರೀಲ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ 1 ತಿಂಗಳು ನೆಲಸಿ ಮತ್ತೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾತರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ (ಯೂರೋಪ್ ಸೈಬೀರಿಯಾ) ವಲಸೆ ಬಂದು 5 - 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದು ವಾಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲೆ ನೆಲಸಿರಿತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಪ್ಸಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಪ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 31, ನವೆಂಬರ್ 1 ಹಾಗೂ 2ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು 6 - 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. 'ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 2026' ವತಿಯಿಂದ ಗಣತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ತಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಈ ಬರ್ಡ್ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಈ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪಡೆದು ಗಣತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಮೊದಲನೆ ದಿನ 64, ಎರಡನೇ ದಿನ 101, ಮೂರನೇ ದಿನ 83, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 64 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ಮೂರು ದಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ 2026 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆರೆ, ಹೊಳೆ ಸಿರಿಗೆರೆ, ಆವರಗೆರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 190 - 200 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ನಿಂದ ಹಕ್ಕಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 - 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಡ್ಗಳ ಗಣತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಥರ್ ಪಿಂಟೈಲ್ (Northern Pintail), ನಾರ್ದನ್ ಶೋವೆಲ್ (Northern Shoveler), ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರೋಲರ್, ಇಂಡಿಯಾನ್ ರೋಲರ್, ಯೂರೆಷೀಯನ್ ವೆಗೋಲ್, ಗಾರ್ಗೇನಿ, ಕಾಮನ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಂಕ್, ಕಾಮನ್ ರೆಡ್ ಶಂಕ್ ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗಣತಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾನಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 200-250 ಹಕ್ಕಿ ಸಿಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: