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ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಮುಖ ಚಹರೆ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ .

BENGALURU BIOMETRIC AUTHENTICATION ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 10:50 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್/ಮುಖ ಚಹರೆ (Facial) ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಗಸ್ಟ್-2023 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 1.24 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 32 ಕಂತುಗಳ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.76,951.13 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವಲಸೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು/ಅವರ ಪತಿ ಐಟಿ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ‌ರ್​ಡಿಪಿಆ‌ರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್/Facial ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ರೂ.20 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ /Facial ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.‌ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ (EDCS) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್/ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು CSC (ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ) ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರೂ.20 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

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BENGALURU
BIOMETRIC AUTHENTICATION
ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್
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