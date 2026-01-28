ETV Bharat / state

ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

MURDER CASE
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 28, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಭಾರತಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಐದನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುನೀಲ್‌ ದತ್ ಯಾದವ್‌ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರ್ತಿ ಕಡತವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್‌ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪೈ ಲೇಔಟ್‌ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್‌ ನಡುವೆ ವಿವಾದವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜಗದೀಶ್‌, ಮೃತ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವುಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಕುರಿತು ಶಿವು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನವಾಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಫೆ.10ರಿಂದ ಫೆ.13ರವರೆಗೆ ಪೈ ಲೇಔಟ್‌ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ನಡುವೆ ಶಿವು ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರಿ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೈ ಲೇಔಟ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಗನೂರು ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಪ್ರಯಾಗ್‌ ರಾಜ್‌ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 2025ರ ಜ.18ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಟಿಕೆಟ್‌ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು, ಫೆ.11ರಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ.18ರಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ ಕಾಯ್ದಿಸಿರಬೇಕಾದರೆ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಗ್‌ ರಾಜ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಿಎನ್‌ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಜಗದೀಶ್‌ ಪಿಎನ್‌ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಿಎನ್‌ ಆರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್‌ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾದ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತರು ದಾಳಿಕೋರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತನ ತಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯಾರದೋ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೆಸರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಸಿಐಡಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಿನಗರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಎಸಿಪಿಯೇ ಬಸವರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಎಸಿಪಿ ಕೇಳಿದ್ದ 150 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್‌ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ 13 ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿಯಿವೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ 18 ಆರೋಪಿಗಳ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿರುದ್ಧದ ಮಾತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಪೊಲಿಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಗತ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲಿಸರು ಅರ್ಜಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ವಾದಿಸಿರುವೆ. ಆದರೆ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ತನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ಡಿಸಿಪಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸಿಪಿ ಅವರು ಎಸಿಪಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಸಿಪಿಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ಧಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದರೆ ಜಗದೀಶ್‌ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕಡತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​: ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ

TAGGED:

BIKLU SHIVU MURDER CASE
HIGH COURT
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
BENGALURU
MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.