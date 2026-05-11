ಗಂಗಾವತಿ: 10 ಬೈಕ್​ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ!

ಬೈಕ್​ಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

GANGAVATI POLICE ARRESTED ACCUSED
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 9:22 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇದರರ್ಥ. ಕೊಪ್ಪಳ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಕದ್ದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೋರ್ವ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆತನ ನಸೀಬು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕದ್ದ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳ್ಳನನ್ನು ರೆಡ್​ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಘಟನೆ : ನಗರದ ಆನೆಗೊಂದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿನ ಬೈಕನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ಬಸಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಬೈಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಕ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು: ಬೈಕ್ ವಾರಸುದಾರ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗಾವತಿಯ ಸಾಯಿನಗರದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈರಣ್ಣ ತಳವಾರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ 4.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

