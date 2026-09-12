ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಗರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ: ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಟಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕದ್ದು ಬೈಕ್ ಚಾಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 12, 2026 at 11:51 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಮಡಿವಾಳದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ರೈಡರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಟಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿದೀಪ್ ದೇಬನಾಥ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ತ್ರಿದೀಪ್ ದೇಬನಾಥ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತ್ರಿದೀಪ್ ದೇಬನಾಥ್ ಚಾಲಕನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಾಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಚಾಲಕ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಟಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ತ್ರಿದೀಪ್ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮೇತ ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಆರೋಪಿ ನಂತರ ತ್ರಿದೀಪ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, ಕದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ. ಯುಪಿಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಾಗ, ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಜಗ್ಗದ ತ್ರಿದೀಪ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಚಾಲಕ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಜಿಂಕೆ ಕೊಂದು ಬೇಟೆಗಾರರು ಪರಾರಿ