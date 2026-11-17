ಬಂಡೀಪುರ: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್!
Wild Elephant Attack: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : November 17, 2026 at 11:05 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಏನಾಯ್ತು?: ಮೂಲೆಹೊಳೆ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-766 ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆನೆಯ ಮುಂದೆ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಹಾರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಒಂಟಿ ಆನೆ ವಾಹನಗಳತ್ತ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಸಮೀಪ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸವಾರ ಎದ್ದೂ ಬಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇರಳದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸವಾರರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಾರು: ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರೊಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶೋಧ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾರಿನ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರ ಪತ್ತೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ- ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಚಿರತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್: ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬೋನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಸೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮರಸೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೋನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬೋನು ಸಮೇತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬೋನಿನೊಳಗೆ ಆರ್ಭಟ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಬೋನಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಫ್ಒ ಜಿಸನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಚಿರತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಪರಚಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ನಗರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ 20 ಮಂದಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೋನು ಇದೆ" ಎಂದರು.
ಮರಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೋರ್ವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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