ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂದೇಶ
ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : November 15, 2026 at 12:32 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಧ್ಯಮ, ಉದ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಕಚೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಸಾರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ಲೇಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಿ.ಗೋವಿಂದರಾವ್, "ನಾಳೆ, ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು 1962ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 4,200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಈನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವರದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ನೀಲಿಜನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರ್ಯಾಲಿ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತ, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್, ತೋಳನಕೆರೆ, ಶಿರೂರು ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪುನಃ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ರ್ಯಾಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರಿಕವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಏಜೆಂಟರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಳಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು.
ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿ.ಜಿ.ರವೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರ್ಯಾಲಿಯು ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತ, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್, ತೋಳನಕೆರೆ, ಶಿರೂರು ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪುನಃ ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳು, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರಿಕವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ವರದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಹಾಗು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಥಾ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣ, ರೇಣುಕಾ ಮಂದಿರ, ಎವಿಕೆ ರಸ್ತೆ, ಚೇತನ ಹೋಟೆಲ್, ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಾಗಿ ಜಯದೇವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪುನಃ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು.
ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದಿ.ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 90ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಜಾಥಾ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣ, ರೇಣುಕಾ ಮಂದಿರ, ಎವಿ ರಸ್ತೆ, ಚೇತನ ಹೋಟೆಲ್, ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಾಗಿ ಜಯದೇವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು. ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದರು.
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