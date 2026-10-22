ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ: ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳು
ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು.
Published : October 22, 2026 at 6:08 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಿರಿಸು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾರಿಯರು ಬೈಕ್ ಏರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ರೋಹಿಣಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಮುನ್ನಾದಿನವೇ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಥೇಟ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಂತೆ ವೇಷಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘತಕಾಲ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ರ್ಯಾಲಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ, ವೀರರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪರ ಮೊಳಗಿದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾಡಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿದವು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಧ್ವಜಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು. ಜಾಂಝ್ ಪತಕ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿಣಿ ಪಾಟೀಲ್, ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಧೈರ್ಯ ಈ ನಾಡಿನ ಗತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಹೊರಟಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ ಏರಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಿ ಮರಿತಮ್ಮಣ್ಣವರ, 202ನೇ ಕಿತ್ತೂರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ದಾಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕ. ಮೂರು ದಿನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಧಾರವಾಡ ಎಸಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಫಕೀರಪುರ, ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಯುಕ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಜೈನಾಪುರೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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