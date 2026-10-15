ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸಾಹಸ: 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಜ್ಜು
ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಲಿತಲ್ಲದಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಾಲಕ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 11:40 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಬೈಕ್ ಏರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವೆನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ರೋಚಕ ಸಾಹಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ ಅಯಾನ್ ರಾಫಿ ಎಂಬಾತ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಮದ್ದಡ್ಕದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಅವರ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರನಾದ ಅಯಾನ್ ರಾಫಿ ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದ ಮೋಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಡಿಯಂ (ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಆಟಿಕೆ ಬೈಕಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈತನ ಬೈಕ್ ಸಾಹಸ 65cc ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೃತ್ತಿಪರ ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಹತ್ತುವವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನ ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಠಿಣ ಜಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಚಾಲನಾ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅನುಭವಿ ರೇಸರ್ ಗಳನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯಮಟ್ಟದ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಯಾನ್ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎಂಆರ್ಎಪ್ ಮೋಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ರೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ನನಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವುದು, ವೇಗವಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸುಹೈಲ್ ಅಂಕಲ್ ನನಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಆಸೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಅಯಾನ್ ತಂದೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬೈಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 40 ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ" ಎಂದರು.
ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನ ಸಾಹಸ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
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