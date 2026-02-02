ETV Bharat / state

ಮಂಡ್ಯ: ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್‌ ಕಳ್ಳತನ, ಮನೆ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವರು ಅಂದರ್

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹಲವು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಡ್ಯ ಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 2, 2026 at 5:32 PM IST

ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಕಳವು: ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, 19 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜ.9ರಂದು ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್​ ಎಂಬವರ ಬೈಕ್​ ಕಳುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಎಸ್ಪಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್​ (23), ಸಾಗರ್ (23), ಪ್ರಜ್ವಲ್ (23) ಎಂಬವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವು ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 19 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ, ದೇವಾಲಯ ಕಳ್ಳರು ಸೆರೆ: ಜ.16ರಂದು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗ್ಯ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಯಕೋಟೆಯ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯ ವಿಜಯ್ ಆಲಿಯಾಸ್​ ಮಾರ್ಕ್(46), ಮಣಿ(35), ಮಂಡ್ಯದ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಯ ಮಧುರ(22), ಮಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಭರತ(21), ರಾಮನಗರದ ನವೀನ್ ಆಲಿಯಾಸ್​ ಕಬ್ಬಾಳ(21), ಮೈಸೂರಿನ ಶಬ್ಬಿರ್(28) ಬಂಧಿತರು.

ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 24 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 245 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ, 5,000 ರೂ ಹುಂಡಿ ಹಣ, ಎರಡೂ ಜತೆ ದೀಪಾಲೆಕಂಬ, ಪೂಜಾತಟ್ಟೆ, 5 ಗಂಟೆಗಳು, ಬೈಕ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮೇಕೆಗಳನ್ನೂ ಕದ್ದು 12 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಮನೆಕಳ್ಳತನ, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ: ಜ.17ರಂದು ನಡೆದ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಸೇರಿ ಆತನ ತಂದೆ ಬಾಬುಜಾನ್(37) ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಿಂದ 144 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 46 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೈನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

