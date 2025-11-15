ETV Bharat / state

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ನಿವೃತ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ​ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

retired-justice-santosh-hegde
ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 15, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಡ್ಯ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನಾ?. ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು. ಇವಾಗಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. 1985ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರೂ. ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದವರು ನಿಮ್ಮದು 60% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ನವರು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ 60% ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ವಿಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಸಂತೋಷ್​ ಹೆಗ್ಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೃಪ್ತಿಯ ಗುಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್​​ಗೆ ಹನ್ನೆರಡಾಣೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್​ಗೆ 105 ರೂ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ? ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋಣ. ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಂದರು.

ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. 40% ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಕೆಲವರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಮತ ಚೋರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮತಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗೆಲುವು: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್

TAGGED:

BIHAR ELECTION RESULT
CORRUPTION
ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ
MANDYA
SANTOSH HEGDE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.