ಪೆರಿಫೆರಲ್​​ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ: ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಮೊರೆ: ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ

18 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಂದಿದೆ.

PERIPHERAL RING ROAD PROJECT BENGALURU BUSINESS CORRIDOR BENGALURU ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ
ಪೆರಿಫೆರಲ್​​ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ (BDA WEBSITE)
Published : October 18, 2025 at 7:41 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ‌ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್) ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಇತ್ತ ಬಹುತೇಕ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ 73 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 18 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಪಥಗಳ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

PERIPHERAL RING ROAD PROJECT BENGALURU BUSINESS CORRIDOR BENGALURU ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ
ಪೆರಿಫೆರಲ್​​ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ (BDA WEBSITE)

ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,596 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 220 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಜಮೀನು ಖಾಸಗಿಯವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ‌. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಐದು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಏನು?: 117 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ (ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ)ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು 100 ಮೀ. ಅಗಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು -ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಾತ್ರದಂತೆ 65 ಮೀ.ನಲ್ಲೇ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್​ ರಸ್ತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಜಾಗ 5 ಮೀ. ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಳಿಯುವ 35 ಮೀ. ಜಾಗವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆನ್ ಹಾಗೂ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೇಲೆ 3 ಮೀಟರ್​ ಅಗಲದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು 5 ಮೀಟ‌ರ್ ಅಗಲದ ಮೀಡಿಯನ್ (median) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ 8 ಲೇನ್‌ಗಳ ಅಗಲ 28 ಮೀಟರ್ಗಗಳಾಗಿದ್ದು (3.5 x 8), ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೂ 4 ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗುವುದು.

35 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಉಳಿತಾಯ: ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 100 ಮೀಟರ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ 65 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 35 ಮೀಟರ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 44 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 35 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 397 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಪಂಕ್ತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರೈತರ ಮುಂದಿಟ್ಟ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳೇನು?: ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರುಪಟ್ಟು ನಗದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಆರ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ಎಆರ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ 35% ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿ ಬೇಡ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನೂತನ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 40% ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಿಡಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೊಸ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಸಾಲದ ಮೊರೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ರೂ. 22,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೂ. 15,600 ಕೋಟಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ರೂ. 7,000 ಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ DPR ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. BDA ಈ ಹಣವನ್ನು HUDCO ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು Value Capture Financing ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Transit Oriented Development - ToD).

35 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 44 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಭೂಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಮೂಲದತ್ತ ಚಿತ್ತ: ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಮೂಲದತ್ತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Betterment tax, ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಸ್, ಸಂಚಾರ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಟೋಲ್ ಆದಾಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಮೀಟರ್​ವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ವಲಯವನ್ನು (Impact Zone) ಘೋಷಿಸಬಹುದು.

ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ (ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್​ವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ Betterment Tax ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಈ ಕರದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು PRR ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು HUDCO ಸಾಲ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಸ್: PRR ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 1 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ 1% ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ. ಈ ಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಂಪ್​ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸೆಸ್​ನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದನ್ನು ಪಿ.ಆರ್.ಆರ್ (ಬಿಬಿಸಿಎಲ್) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: PRR ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಆದಾಯ ಮೂಲವೆಂದರೆ ToD. ಮುಖ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ / ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸುಮಾರು 50-100 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು. ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು Town Planning Scheme (TPS) & Land Sharing ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಉತ್ತಮ ಶೌಚಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ / ವಸತಿ / ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೋಲ್ ಆದಾಯ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹7,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ BOT-Toll ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ (BBCL) ರಸ್ತೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ (Concessionaire) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಟೋಲ್ ಮೂಲಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆ EPC (Engineering Procurement & Construction) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಬಿಬಿಸಿಎಲ್ ಟೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್​ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಆದಾಯದಿಂದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

