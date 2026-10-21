ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಹೇಮಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಚಿರತೆ ಪತ್ತೆ!
ಹೇಮಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪದ ಮಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
Published : October 21, 2026 at 4:01 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಇರುವ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ-ಗಂಗಾವತಿ-ರಾಯಚೂರು ಮಧ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಮಹೆಬೂಬನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವ ಟೋಲ್ ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೇಮಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪದ ಮಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ದೀಪದ ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಸಣ್ಣ ದೇಗುಲವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದ ಬಳಿಕದ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಜನರಿಗೆ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೀಪದ ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕುತೂಲಹದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಿರತೆಯ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಚಿಕ್ಕಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಚಿರತೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸರಿಸುಮಾರು ಆರು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಕಾಲ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮರೆಯಾಯಿತು. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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