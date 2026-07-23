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ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​​ ವಂಚನೆ: 19.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಕ್ತಿ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತು ನಂಬಿ, ಆ್ಯಪ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಂಚನೆ CYBER CRIME
ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 7:28 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಸೈಬರ್​​ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಕಲಿ 'ಫಿನ್ಸೋಲ್ ಸಾರಥಿ ಪ್ಲಾನ್' (FINSOL SARATHI PLAN) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 19,80,000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ದೂರುದಾರರಾದ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಜೂನ್​​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಅನನ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಳಿಕ ದೂರುದಾರರನ್ನು 'FINSOL SARATHI PLAN' ಎಂಬ ನಕಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ವಂಚಕರು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ನೀಡಿ ಮೋಸ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವೆಬ್​ ಲಿಂಕ್​​ನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರರು ಆ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಂಚಕರ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್‌ನ ನಕಲಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು, ಕಳೆದ ಜೂನ್ 29, 2026 ರಿಂದ ಜುಲೈ 20, 2026 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ನೀಡಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ IMPS, UPI ಹಾಗೂ RTGS ಮುಖಾಂತರ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 19.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಸಲು ಹಣವಾಗಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ, ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 19,80,000/- ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಿಇಎನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಇಎನ್ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು, ಅಪರಿಚಿತ ವಂಚಕರ ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIR ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ 6.82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲೂಟಿ: ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ವಂಚನೆ
CYBER CRIME
ONLINE STOCK MARKET FRAUD

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