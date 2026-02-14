ನಾಗರಹೊಳೆ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸಂಪನ್ನ: ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಸವಾಲುಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ
ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
Published : February 14, 2026 at 9:04 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿಗಳ ಮೈತ್ರಿ (ಐಬಿಸಿಎ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಟಿಸಿಎ), ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆ.12 ಮತ್ತು 13ರವರೆಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಭೂತಾನ್, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಗೌಟೆಮಾಲ, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ, ಲೈಬಿರಿಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಮಾಲಾವಿ, ಮಾಲಿ, ಮಲೇಶಿಯಾ, ಮಯನ್ಮಾರ್, ನೇಪಾಳ, ನೈಜಿರಿಯಾ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಪನಾಮಾ, ಪೆರು, ರೊಮಾನಿಯಾ, ಸೊಮಾಲಿಯ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 38 ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ದಿನ ನಡೆದ ತರಗತಿ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ.ಅನುಪ್, ಜೈ ಶರ್ಮಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭೂದೃಶ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಟಿ.ರಮೇಶ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಸಾಕಾನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಬಳ್ಳೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರಗತಿ ಅಧಿವೇಶನ: ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಫೆ.13ರಂದು ನಂತರ, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ಕಾರಾಪುರದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರಗತಿ ಅಧಿವೇಶನ ಜರುಗಿತು. ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್.ರಮೇಶ್ ಅವರು, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ರಾನೆನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಪತ್ತು, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಮಾನವ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ವನ್ಯಜೀವಿ) ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ: ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕೋರ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಮೋದ್, ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ವನ್ಯಜೀವಿ) ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ, ಐಬಿಸಿಎ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆರೋಮ್ ಮಿಂಚ್, ಎನ್ಟಿಸಿಎ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಸಂಜಯನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಮಾಲ್ಖೆಡೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
