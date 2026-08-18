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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಡಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ

ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

H D DEVEGOWDA
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 7:52 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಿಡದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು. ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಬಿಡದಿಯ ಬದಲು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 27 ರಿಂದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಕೆಲವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಖೇಣಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕೈಬಿಡಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೇ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿತ್ತಿರುವ ಬಿಡದಿಯ ರೈತ‌ರು, ತಾಯಂದಿರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಡದಿಯ ರೈತರ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?. ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪಡೆದು, ಅಡವಿಟ್ಟು ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದರೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಉಗುರಿಗೂ ನೀವು ಸರಿಸಮಾನರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

H D DEVEGOWDA
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಜೆಡಿಎಸ್​​ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ (ETV Bharat)

ಹೌದು, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಸು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಯಾವ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೋಭಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಗಾಯ್ತು?, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರದ್ದೇ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸತ್ತವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರೋ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರೈತರ ಭೂಮಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಲಾಭದಾಯಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 526 ದಿನದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಂತೆ. ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಜನರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

H D DEVEGOWDA
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು, ಬಿಡದಿ ಭಾಗದ ರೈತರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

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BIDADI TOWNSHIP
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್
H D DEVEGOWDA

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