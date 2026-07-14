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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್: ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್, ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಿದ್ಧತೆ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊರಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ 11 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 5:44 PM IST

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ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿ‌ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆವು ಜಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 500 ದಿನಗಳತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ 11 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ‌ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಕೀಲರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡದಿಯ ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕೀಲರು,‌ ಸೋಮವಾರದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ 11 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಂತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೂರು ಹಾಕಿಸಬೇಕಲ್ವಾ..? ಈ ಎಫ್ಐಆರ್​​ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರ ಮೇಲೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಇದ್ದವರು ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಆದವರು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಜನರಿಂದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಜನರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ರೈತಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಈ ನಾಟಕದ ರೂವಾರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ. ದೇವೇಗೌಡರು ಅವತ್ತೇ ನಾನು ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.‌

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಬಡಿದಾಟ ದಿನೇ ದಿನೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡುವೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನದಾತರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

RAMANAGAR
FIR AGAINST FARMERS
BIDADI TOWNSHIP PROTEST
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ಗೆ ವಿರೋಧ
BIDADI TOWNSHIP PROJECT

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