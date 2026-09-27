ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹೋರಾಟ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 30 ರಿಂದ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನೇ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಬಿಡದಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನೇ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2026 at 8:27 AM IST
ರಾಮನಗರ: ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಭೈರಮಂಗಲದ ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಬೈರಮಂಗಲ ಭಾಗದ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳೆದ 568 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೈರಮಂಗಲ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಕೂರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಏಕಾಏಕಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶನಿವಾರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಬೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಡದಿಯ ಭಾಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ರೈತರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಳು ತೋಡಿಕೊಂಡ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು; ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಂತೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಆಧಾರವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ತಪ್ಪೆಸಿಗಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ವಿಕೃತ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದ ದುರುಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು ಪೊಲೀಸರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳಕಾಕರು, ಭೂಗಳ್ಳರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ತಾವು ನಂಬಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಮಾಯಕ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಾನಿರತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತನಾಡುವ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಈಗ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಡಾರಿಗಳು, ಸಿಎಂ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ? ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಬದುಕು ನೀಡಲಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿಠಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣ ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತರಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಜಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು; ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಹರಿದಿವೆ. ಆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಪರ ಇರುವವರು ರೈತರನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ದೆಹಲಿಗಿಂತ ರೈತರ ಹಿತ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೂರುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತರುತ್ತೀರೋ ತನ್ನಿ. ನನಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಸಮಯ ಸಾಕು, ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು - ಹೆಚ್ಡಿಕೆ; ಬಿಡದಿ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಲ್ಟನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು? ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 35 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಾನೇ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ: ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ