ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ
ಭೂಮಿಗೆ, ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ, ಇಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ಹೀಗೆ ರೈತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 6:44 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳು ತೆನೆಯೊಡೆದು ಪೈರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ. ಇದರಿಂದ ಇಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಮಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೈರಿನ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ, ಬಾಳೆಕಂಬ ಕಟ್ಟಿ, ಹೂವಿನಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಿ: ಇಂದಿನ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪೂಜೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪೊಜೆಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಬಂಧು ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಗೆ, ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ, ಇಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ಹೀಗೆ ರೈತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು, ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಜಾನಪದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಎರಚಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡು ತಾಯಿ ಎಂದು ಭೂ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.
ಪುರದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸುದೇವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಗೂ ಸೀಮಂತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪೂಜೆಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕಡಬುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಡುಬು, ಚೀನಾದ ಕಾಯಿ ಕಡಬು, ಅನ್ನದ ಬುತ್ತಿ, ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಪಲ್ಯ, ಅನೇಕ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳು ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸನಗರದ ಹರತಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಣ್ಣಿ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.
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