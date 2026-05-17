ಭೀಮೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಆಚರಣೆ: ದಲಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ದಂಪತಿಯಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ದಲಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
Published : May 17, 2026 at 5:35 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್​ 14 ರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೀಮೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭೀಮೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಆಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ದಂಪತಿ ಮೂವರು ದಲಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಭೀಮೋತ್ಸವದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಬಸವ ನಾಗಿದೇವ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಾದ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೀನ ಸಾಧನೆ ಅದು ಸಾಧನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಎಂದರೆ ಜಿಗಣೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತೈಲ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾ. ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೆ ಏಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಯಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಾಲರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರತು ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ದುಡ್ಡು ತಿಂದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತಾ?. ಎಸ್​ಇಪಿ, ಟಿಎಸ್​ಪಿ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಸಾಧನೆಯಾ?. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ ಕೊರೆಸಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಧನೆಯಾ?. ಇಂತದ್ದು ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ ನಂತರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

